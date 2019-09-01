Каннибал стал поваром в лечебнице для маньяков Бродмур

Сексуальный маньяк, который убил двух женщин и съел одну из них, получил должность повара в психиатрической больнице строгого режима Бродмур. Об этом пишет The Sun ссылкой на источники.

Как пишет издание, мужчина задушил двух женщин и признался в их убийстве в 2008 году. После этого его поместили в специализированную лечебницу Бродмур.

Отмечается, что он написал своему приятелю, что любит готовить и готов накормить всех в лечебнице и его пригласили на должность.

Теперь каннибал готовит сладости, пиццу и курицу с карри для других больных.

Ранее сообщалось, что каннибал зарезал подругу и съел ее мозг.