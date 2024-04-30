Собака набросилась на восьмилетнего мальчика в Ленобласти

Ребенок из Ленобласти пострадал после нападения агрессивной собаки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Разбегаево. По словам матери восьмилетнего мальчика, дети играли на берегу реки. На соседнем участке находился вольер с овчаркой.

В какой-то момент животное выбралось из клетки и набросилось на компанию несовершеннолетних. В результате сын собеседницы получил травму головы. Помимо этого, собака прокусила восьмилетнему ребенку кисть «насквозь».

Специалисты зафиксировали все травмы. Семья обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Чебоксарах питбуль бывшего супруга напал на женщину с двумя детьми. В день инцидента экс-возлюбленная вместе с младшими членами семьи пришла к хозяину собаки, чтобы накормить, так как сам владелец животного уехал по делам.

Животное набросилось на восьмилетнего ребенка, после чего мать и девочка выбежали из квартиры. Сына удалось спасти только после того, как приехали правоохранители и кинолог.

Ранее в Бурятии прохожий спас ребенка от нападения бродячих собак.