Японский премьер отреагировал на предложение распустить парламент

Премьер Японии Фумио Кисида не намерен распускать парламент страны из-за неудачных результатов кандидатов от правящей Либерально-демократической партии на выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента). Об этом глава кабмина заявил журналистам на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Мы сконцентрируемся на том, чтобы решить проблемы и показать результат, [о роспуске парламента] я абсолютно не думаю», — отметил Кисида.

По его словам, подобная идея нецелесообразна даже на фоне падения рейтингов правительства и провала на недавних довыборах.

«Результаты выборов я воспринимаю очень серьезно и тяжело. <...> Мы приложим усилия, чтобы вернуть доверие народа», — добавил премьер-министр страны.

При этом Кисида перечислил, что для улучшения рейтингов он намерен провести в том числе реформу Либерально-демократической партии, реформу политической системы, решить проблемы зарплат граждан и усилить меры по борьбе с ростом цен в стране.

На выборах, проходивших 28 апреля, оппозиционная Конституционно-демократическая партия одержала победу — все три кандидата получили места в парламенте Японии. В сентябре в стране запланированы выборы главы правящей партии.

Довыборы в палату представителей проходили на фоне резкого роста курса иены к доллару. К концу апреля американская валюта превысила отметку в 155 иен впервые с июня 1990 года.

Ранее премьер Японии сделал подношение храму, который ассоциируется с военными действиями страны во Второй мировой.