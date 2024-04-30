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В США рассказали о том, как Макрон хочет повлиять на Путина

Bloomberg: Макрон стремится через Си Цзиньпина повлиять на Путина

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Эммануэль Макрон намерен стремиться углубить свою личную связь с Си Цзиньпином во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой призвать Владимира Путина положить конец войне России на Украине», — говорится в сообщении агентства.

Параллельно с продвижением этой стратегии, Макрон, как отметили источники Bloomberg, желает привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

В этой связи Си Цзиньпина будут ожидать на ужине в Елисейском дворце в Париже в рамках его поездки по странам Европы, сообщили источники агентства.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Как отметили в дипломатическом ведомстве Китая, посетить страны лидера КНР пригласили президент Сербии Александр Вучич, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Венгрии Тамаш Шуйок, а также венгерский премьер Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает визита Си Цзиньпина в Казань.

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