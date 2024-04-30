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Подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после соревнований по карате в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге подростка госпитализировали после соревнований по карате

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге подростка из Тульской области госпитализировали в тяжелом состоянии после соревнований по карате. Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел 29 апреля во время соревнований по карате в легкоатлетическом манеже на Теннисной аллее. Подросток 2007 года рождения, приехавший на спортивное мероприятие из Тульской области, получил травмы. После этого его доставили в детскую больницу.

Врачи в медицинском учреждении диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скуловой кости, закрытый перелом пястной кости левой кисти со смещением и другие повреждения. Состояние подростка оценили как тяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее российского школьника госпитализировали после столкновения с подростками на электросамокате.

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