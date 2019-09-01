Папа Римский застрял в лифте

Папа Римский Франциск застрял 1 сентября в лифте до тех пор, пока его не освободили пожарные. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Папа Римский провел в заточении около 25 минут и опаздывал на воскресный вечер проповеди. Однако спасатели открыли двери лифта и освободили его.

После этого он отправился на площадь Святого Петра в Ватикане. Когда он вышел, то рассказал собравшимся о том, что с ним приключилось.

«Я должен попросить у вас прощения», — начал Франциск.

После этого он поведал о случившемся и попросил, чтобы все похлопали спасателям.

Ранее сообщалось, что Папа Римский попросил Путина молиться.