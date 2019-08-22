Новая Зеландия обратится к Украине из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн намерена связаться с украинским МИДом из-за того, что на Украине можно приобрести «манифест» Брентона Тарранта, которого обвиняют в стрельбе в Крайстчерче, где погибли почти 50 человек. Об этом пишет The New Zealand Herald.
Отмечается, что на Украине полный текст этого документа на 87 страницах в твердом переплете можно приобрести при помощи веб-сайта с зашифрованным мессенджером.
«Я без колебаний попросила министерство иностранных дел связаться (с Украиной. — Газета.Ru)», — заявила Ардерн.
Ранее сообщалось, что австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.