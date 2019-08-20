Ученые назвали смертельную опасность бессоницы

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме объяснили, почему бессонница может привести к смерти. Об этом сообщает издание EurekAlert!.

Для проведения исследования они сделали анализ данных 1,3 млн человек.

Ученым стало известно, что у людей, которые страдают бессонницей, повышается риск развития инсульта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

По данным исследователей, на возникновение таких заболеваний может повлиять наличие у человека вариантов генов, способствующих появлению бессонницы.

Они также отмечают, что с недосыпом можно бороться при помощи новых привычек или борьбы со стрессом.