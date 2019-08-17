В Киеве мужчина набросился на экс-жену с ножом из-за отказа вернуться

В Киеве был задержан мужчину, который набросился с ножом на бывшую жену, приехавшую поздравить их общего ребенка с днем рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, когда женщина приехала на праздник к дочери, ее встретил экс-супруг с ножом и заточкой.

Он уговаривал супругу вернуться к нему, но, получив отказ, набросился на нее.

Уточняется, что женщина была госпитализирована с 11 колотыми ранами.

После случившегося мужчину поместили под стражу. Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кировчанка зарезала мешавшего ей отдыхать 2-летнего сына.