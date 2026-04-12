Орбан с женой проголосовали на парламентских выборах

Премьер Венгрии Орбан и его жена проголосовали на парламентских выборах
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Супруги прибыли на участок для голосования, расположенный в общеобразовательной школе в 12-м районе в Будапеште. После того, как Орбан проголосовал, он пообщался с журналистами.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главная борьба разворачивается между оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, и партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана. Количество депутатских мандатов — 199.

В Брюсселе и Киеве выступают за Мадьяра, так как ожидается, что в случае победы он разблокирует Украине кредит от ЕС в размере €90 млрд и примет 20-й пакет санкций против России. Орбан выступает против этих мер из-за остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». В свою очередь Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.

До этого в Венгрии сделали прогноз, кто выиграет на предстоящих выборах: Орбан или Мадьяр.

Ранее Орбан отреагировал на утверждения о якобы попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии.

 
