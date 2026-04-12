Минобороны РФ заявило о более 1,9 тыс. нарушений пасхального перемирия в зоне СВО

Более 1,9 тыс. раз Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении.

9 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на всех направлениях зоны спецоперации. В то же время российским военнослужащим поручили сохранять бдительность и пресекать возможные провокации со стороны украинских сил.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает это предложение, но Киев будет готов действовать зеркально. Он сказал, что «людям нужна Пасха без угроз».

Украинский лидер также предложил продлить перемирие. Однако сразу после начала действия перемирия стало известно, что ВСУ нарушили его условия и атаковали российское приграничье.

