Сенатор оценил идею перехода на 4-дневную рабочую неделю

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался по поводу идеи о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России. Об этом передает РИА «Новости».

Рязанский называет эту идею красивой и хорошей мечтой на очень отдаленное будущее.

По его словам, переход на четырехдневную неделю на данный момент мог бы случиться только в случае, если бы отечественная экономика была слабой и не могла загрузить своих работников пятидневной рабочей неделей, как это принято во всем мире.

Сенатор отмечает, что вопрос о сокращении рабочей недели можно будет рассмотреть только после повышения производительности труда, роста ВВП и промышленности, повышения уровня социальных гарантий.

До этого сообщалось, что профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.