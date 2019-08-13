Врачей из Северодвинска отправят на медицинское обследование

Медицинские работники из Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, были отправлены на медицинское обследование. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что о необходимости проведения такого обследования заявили сами врачи.

Отмечается, что на месте ЧП также проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения увеличения уровня радиации.

Обследование проводится по желанию, поэтому точное количество врачей, которые его пройдут, не называется.

Кроме того, затраты на все необходимые анализы взяли на себя власти Архангельской области.

Ранее сообщалось, что уровень радиации на полигоне в Архангельской области при ЧП был превышен в 4-16 раз.