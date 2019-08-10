Круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

Итальянское правительство запретило круизным лайнерам швартоваться в историческом центре Венеции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на объявление итальянского правительства.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с инцидентом в июне этого года, когда круизный лайнер MSC Opera столкнулся с туристическим кораблем, в результате пострадали пять человек.

После жители города начали устраивать многочисленные митинги, из-за чего властям пришлось пойти на уступки.

Как сообщил министр Транспорта Италии Данило Тонинелли, лайнеры будут постепенно удалять с существующих на сегодняшний день маршрутов.

Он заявил, что правительство ищет решения, чтобы избежать новых скандалов с «плавучими дворцами».

Ранее сообщалось, что в Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером.