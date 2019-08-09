Предприятие прокомментировало решение пропустить российский самолет
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На госпредприятии по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» прокомментировали решение пропустить российский самолет вопреки запрету, сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющимся данным, Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации.
По словам пресс-секретаря Русланы Данылив, если бы с судном что-то произошло, ответственность за случившееся легла бы на украинскую сторону.
Она пояснила, что неблагоприятные метеоявления стоит приравнивать к чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу.
Ранее Украина позволила самолету России пролететь над своей территорией вопреки запрету.