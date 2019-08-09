Предприятие прокомментировало решение пропустить российский самолет

На госпредприятии по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» прокомментировали решение пропустить российский самолет вопреки запрету, сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющимся данным, Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации.

По словам пресс-секретаря Русланы Данылив, если бы с судном что-то произошло, ответственность за случившееся легла бы на украинскую сторону.

Она пояснила, что неблагоприятные метеоявления стоит приравнивать к чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу.

Ранее Украина позволила самолету России пролететь над своей территорией вопреки запрету.