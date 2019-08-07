Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки
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Врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии 7-летней девочке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.
Как отмечается, в ходе хирургического лечения девочке удалили омертвевшую часть правой руки, включая кисть и предплечье.
«Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», — отметили в пресс-службе.
4 июля девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множеством травм, ожогов и порезов. В избиении ребенка подозревается ее 35-летняя тетя, против которой возбудили дело и которую арестовали.
Ранее сообщалось, что избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку.