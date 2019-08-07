Депутат предложил включать летом отопление в случае похолодания

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости».

Депутат отмечает, что за прошедшие летние месяцы на его имя поступило большое количество обращений от граждан. Многие жаловались на похолодание в квартирах.

По его словам, из-за того, что погода в июле и августе была холодной для этих месяцев и дождливой, жители Центральной России считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах.

Такое решение Власов считает разумным в случае, если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала лета.