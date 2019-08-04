Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода. об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Сообщается, что в середине следующей недели погода в Москве будет соответствовать климатической норме августа. Воздух в столице прогреется до 22-24°С, но при этом всю неделю будут идти дожди.

«Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также отметил, что в четверг, 8 августа, воздух в столице прогреется до 22-24°С, а в пятницу, 9 августа, хоть и станет прохладнее, но все же температура сохранится в рамках нормы для августа – 21-23°С. В выходные (10-11 августа) в Москве ожидаются сильные ливни.

Ранее сообщалось, что первое воскресенье августа может стать рекордно холодным.