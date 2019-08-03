Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо штата Техас. Сообщение по этому поводу он оставил в своем твиттере.
Сообщается, что американский лидер назвал дела плохими и проинформировал о большом числе погибших.
Стало известно, что Трамп уже пообщался о случившемся с генеральным прокурором США Уильямом Барром.
Также лидер США поговорил с губернатором Техаса Греггом Эбботом и заверил его в полной поддержке федерального правительства.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одном из гипермаркетов Техаса пострадало 20 человек.