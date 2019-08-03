Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо штата Техас. Сообщение по этому поводу он оставил в своем твиттере.

Сообщается, что американский лидер назвал дела плохими и проинформировал о большом числе погибших.

Стало известно, что Трамп уже пообщался о случившемся с генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Также лидер США поговорил с губернатором Техаса Греггом Эбботом и заверил его в полной поддержке федерального правительства.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одном из гипермаркетов Техаса пострадало 20 человек.