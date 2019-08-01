Суд арестовал обвиняемого в убийстве блогерши

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, передает РИА «Новости».

Как уточнили в ГСУ СК России, мужчине 1986 года рождения предъявлено обвинение в убийстве.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее подозреваемый в убийстве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане в Москве, Максим Гареев рассказал подробности произошедшего.