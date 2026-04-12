В Кремле напомнили о нарушении пасхального перемирия в прошлом году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в нынешнем, но и в прошлом году. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в 2025 году российский лидер своим указом также объявлял перемирие по случаю православной пасхи.

«Оно неоднократно нарушалось ВСУ», — подчеркнул Песков.

В нынешнем году пасхальное перемирие начало действовать накануне, 11 апреля. В сегодняшней сводке Минобороны России сообщило, что к пасхальному утру оно было нарушено украинской стороной 1,9 тысячи раз. До этого сообщалось об атаке ВСУ на Новую Каховку и Льгов, пострадали мать с младенцем.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не только поддержал идею «Пасхи без угроз», но и предлагал продлить перемирие после праздника. В Госдуме предупреждали, что Россия даст жесткий ответ на нарушение режима перемирия с украинской стороны, но при этом допускали и возможность продления режима в случае отсутствия нарушений.

Ранее РФ и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия.