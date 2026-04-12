Швеция задержала идущий из России в Испанию корабль

Береговая охрана Швеции сообщила о задержании идущего из РФ балкера Hui Yuan
Swedish Coast Guard

Шведская береговая охрана в воскресенье утром по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства. О задержании корабля сообщила телекомпания SVT.

Сухогруз заметили с воздуха в субботу. Береговая охрана зафиксировала, как с палубы в воду смывают угольные остатки. Сейчас балкер находится на якоре у побережья шведского города Истад. Прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции Хокан Андерссон сообщил, что капитану будет предъявлено обвинение.

«Береговая охрана поймала судно за смывом угольной пыли с палубы в море. Это нарушение экологического кодекса. Мы хотим допросить капитана и предъявить подозрение. Посмотрим, чем это закончится — штрафом или предписанием», — заявил Андерссон.

«Мы действуем для повышения безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. Если судно вызывает подозрения, мы вмешиваемся, исходя из текущих обстоятельств», — прокомментировал задержание балкера заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

В комментарии корреспондента SVT по безопасности Юхана Гранлунда к сюжету о балкере говорится, что шведские власти активизировали кампанию против судов, подозреваемых в связи с так называемым теневым флотом, перевозящим российскую нефть. При этом журналист подчеркнул, что задержанное судно не является танкером и не перевозит нефть.

Судя по сайту отслеживания морских перевозок, балкер вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля и должен был прибыть в Испанию 21 апреля.

