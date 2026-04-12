Лукашенко подтвердил Путину свое участие в Параде Победы 9 мая

Лукашенко подтвердил участие в параде по случаю Дня Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве в этом году. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

Авторы канала уточнили, что Лукашенко подтвердил свой предстоящий визит в Москву во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 апреля. Парад по случаю Дня Победы традиционно состоится на Красной площади 9 мая.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит список гостей парада ко Дню Победы после получения подтверждений от них. Он уточнил, что в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади запланирована на 7 мая.

О своем участии в Параде Победы в Москве ранее заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что готов снова принять участие в майских торжественных мероприятиях в столице России.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении президента США на празднование Дня Победы в Москве.