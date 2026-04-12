Стало известно о новых международных контактах Путина

В рабочем графике президента РФ Владимира Путина на следующую неделю расписан каждый день. О планах российского лидера рассказал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

По словам Зарубина, у Путина каждый день планируются мероприятия. Деталей он раскрывать не стал, лишь отметив, что в графике президента в том числе стоят международные контакты.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин подходит к выполнению своих обязанностей комплексно, не разделяя решение вопросов из гражданской и военной сфер. По словам представителя Кремля, в работе главы государства очень много взаимосвязанных вопросов, и все они имеют свое экономическое выражение. Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, сколько времени глава государства тратит на решение военных вопросов, а сколько — на решение гражданских.

Ранее Путин признался, что не может нормально организовать свой рабочий день.