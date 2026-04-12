Мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными после того, как российские военнослужащие подойдут к административным границам Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — ответил представитель Кремля на вопрос о дальнейших перспективах устойчивого мира после того, как российские бойцы выйдут на границы Донецкой народной республики (ДНР).

Первого апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил России завершили освобождение Луганской народной республики. Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что «недалек час победы», но обратил внимание, что продвижение идет «не очень быстро», так как армия бережет личный состав.

Ранее в Польше призвали Зеленского согласиться на территориальные уступки.