Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле заявили, что говорить с Киевом будет труднее после выхода ВС РФ к границам Донбасса

Песков: мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными
Сергей Гунеев/РИА Новости

Мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными после того, как российские военнослужащие подойдут к административным границам Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — ответил представитель Кремля на вопрос о дальнейших перспективах устойчивого мира после того, как российские бойцы выйдут на границы Донецкой народной республики (ДНР).

Первого апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил России завершили освобождение Луганской народной республики. Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что «недалек час победы», но обратил внимание, что продвижение идет «не очень быстро», так как армия бережет личный состав.

Ранее в Польше призвали Зеленского согласиться на территориальные уступки.

 
Теперь вы знаете
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!