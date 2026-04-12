«Довольно идолопоклонства»: папа Римский выступил с обращением к США

Папа Лев XIV: нападение США на Иран произошло из-за иллюзии всемогущества
Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», которая, по его мнению, подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Его слова приводит газета The Independent.

Во время своей речи в базилике Святого Петра папа Римский призвал к прекращению боевых действий и призвал политических лидеров перейти к решению конфликта мирным путем. Он также раскритиковал «идолопоклонство себе и деньгам» и «демонстрацию силы».

«Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн!» — сказал понтифик.

Журналисты западных СМИ увидели в этой фразе обращение к президенту США.

Папа Римский не в первый раз критикует военную операцию США и Израиля против Ирана. Например, в начале апреля он осудил слова шефа Пентагона Пита Хегсета, который сравнил войну в Иране с битвой «во имя Иисуса Христа». Понтифик подчеркнул, что военное господство не соответствует учению Иисуса Христа, а сама христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».

Священнослужитель добавил, что сегодня многие мировые лидеры склонны считать себя могущественными, когда они доминируют над другими людьми и «уничтожают равных», они видят себя великими, когда их боятся.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал угрожать Ватикану.

 
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
