В Кремле рассказали о прожорливых покупателях российского газа

Песков: у РФ не осталось газа для Европы из-за прожорливости новых рынков сбыта
Альтернативные рынки сбыта российского газа оказались очень «прожорливыми» и делают много заявок на поставки, поэтому у РФ сейчас практически не остается топлива для поставок Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, РФ в принципе готова поставлять свой газ на европейский рынок — но лишь те объемы, которые остаются после выполнения заявок с альтернативных рынков сбыта.

«Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается. Но альтернативные рынки – они очень прожорливые, очень много заявок на поставки», — оценил Песков возможность продажи российского газа Европе.

За счет этих поставок в последнее время Россия нарастила экспорт газа, сообщил представитель Кремля.

Схожие заявления Песков делал несколько дней назад — причем в отношении не только газа, но и нефти. По его словам, Россия ведет переговоры по каждому альтернативному направлению сбыта своих энергоносителей, выстраивая эти контакты исходя из собственных интересов.

Ранее Дмитриев назвал пять самых энергетически уязвимых стран ЕС.

 
