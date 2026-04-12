Режиссер «Усатого няня» призвал кинематографистов учиться работать с ИИ

Режиссер Владимир Грамматиков рассказал ТАСС, что абсолютно нормально относится к искусственному интеллекту в кино.

«Я прекрасно понимаю, что искусственный интеллект не спросит разрешения, он войдет. И никто никуда не денется. Я как раз сторонник выстроить диалог с искусственным интеллектом», — отметил режиссер.

Грамматиков рассказал, что на данный момент ИИ начинает активно использоваться в кинопроизводстве. К примеру, на этапах разработки идеи, написания сценария, съемок и постпродакшна. Режиссер считает, что коллегам стоит использовать нейросети как инструмент для реализации своих детей. При этом он заявил о необходимости находить баланс между творческой свободой и задачами отрасли.

«Чувство меры во всем должно быть», — подчеркнул кинематографист.

Грамматиков наиболее известен по работе над картинами «Усатый нянь» и «Маленькая принцесса». Он также продюсировал франшизу «Последний богатырь». В 1995-м режиссер удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

Ранее режиссер «Усатого няня» не согласился с идеей Михалкова квотировать западное кино.

 
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
