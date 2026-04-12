Песков: Европе всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недружественное отношение европейских стран к РФ. Его слова передает ТАСС.

«Европе всегда было удобно использовать РФ как мнимого врага, чтобы «под эту лавовочку» оформлять свои внутренние процессы», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что территориальные границы России вызывают у западных политиков тревожные состояния.

«Россия, будучи большой страной, всегда своими размерами, своей мощью пугала европейцев», — резюмировал пресс-секретарь президента.

До этого Песков рассказал о будущем Североатлантического альянса НАТО. По информации представителя Кремля, модернизация и трансформация военного альянса под влиянием изменений, которые происходят на мировой арене в последние годы, будет неизбежной. Он также сообщил, что со стороны Российской Федерации было бы «опрометчиво и недальновидно» недооценивать возможности Североатлантического альянса.

Ранее в Кремле поставили Зеленскому условие для завершения СВО.