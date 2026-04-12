Большунов выиграл супермарафон

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на 70 км в Мончегорске
Лыжник Александр Большунов стал победителем мас-старта на 70 километров классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды.

Второе место занял Алексей Червоткин, который отстал от Большунова на 1,4 секунды. Замкнул тройку сильнейших Илья Семиков с отставанием 2,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее был назван идеальный кандидат на пост главы Международного союза биатлонистов.

 
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!