Большунов выиграл супермарафон

Лыжник Александр Большунов стал победителем мас-старта на 70 километров классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды.

Второе место занял Алексей Червоткин, который отстал от Большунова на 1,4 секунды. Замкнул тройку сильнейших Илья Семиков с отставанием 2,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

