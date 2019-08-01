СМИ узнали сроки ликвидации лесных пожаров в Сибири

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Источники в российском Минобороны рассказали о планах ликвидировать пожары на территории Сибири за пять дней. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, первые полеты авиационная группировка военного ведомства собирается начать утром в четверг, 1 августа. К тушению привлекут десять вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России и десять самолетов Ил-76.

«…военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен», — сказали источники.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.