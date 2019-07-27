Более 50 рейсов отменили и задержали в Москве

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Toby Melville/Reuters

В Московских аэропортах утром 27 июля отменены и задержаны 52 рейса. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов.

В Домодедово — 23 рейса задержаны, 12 — отменены.

В Шереметьево задерживаются 12 рейсов.