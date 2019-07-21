У пьяного главы участковой комиссии в Киеве обнаружили поддельный паспорт

Полицейские обнаружили у пьяного председателя одной из участковых избирательных комиссий в Киеве поддельный паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов».

Если вина нарушителя будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Украине стартовали выборы.