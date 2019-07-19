Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине
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В Донбассе на мине подорвался грузовик с бойцами национального батальона «Айдар». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безносова.
По его словам, подрыв машины батальона произошел недалеко от города Константиновка, который располагается на территории, подконтрольной властям Украины.
Он отметил, что в результате инцидента погибли два боевика, еще один — ранен и в тяжелом состоянии.
Безносов также добавил, что в момент произошедшего боевики были в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе.