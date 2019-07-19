Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине

В Донбассе на мине подорвался грузовик с бойцами национального батальона «Айдар». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безносова.

По его словам, подрыв машины батальона произошел недалеко от города Константиновка, который располагается на территории, подконтрольной властям Украины.

Он отметил, что в результате инцидента погибли два боевика, еще один — ранен и в тяжелом состоянии.

Безносов также добавил, что в момент произошедшего боевики были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе.