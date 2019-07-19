Дезертир с гранатой задержан у здания Рады

В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, задержанным оказался 22-летний житель Полтавской области, которого разыскивали за дезертирство.

На настоящий момент, правоохранительные органы пытаются выяснить, откуда у молодого человека взялся боеприпас, и с какой целью он принес его к зданию парламента.

Уточняется, что сегодня, 19 июля, в Раде состоится встреча лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука с избирателями, а 21 июля, в воскресенье, пройдут внеочередные выборы в парламент.

В связи с этим столичная полиция перешла на усиленный режим несения службы.

Ранее сообщалось, что на родине украинского лидера Владимира Зеленского прохожие стали бросаться боевыми гранатами.