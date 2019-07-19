Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя российская девочка госпитализирована в больницу на Ибице в критическом состоянии после отравления наркотиками, сообщает РИА «Новости».

Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

На отдыхе девочка находилась вместе со своими родителями.

Родители ребенка заявили, что таблетки экстази она нашла на полу в доме, в котором они остановились, а их точное количество они не знают.

Ранее сообщалось, что школьники отравились спайсом в Бурятии.