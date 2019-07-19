Грузины высмеяли уволенного после обещания ссать в вино гендиректора «Рустави 2»
close
Пользователи Сети высмеяли уволенного гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамию, сообщают СМИ.
Большинство подписчиков обрадовала новость об увольнении Гварамии.
Они назвали бывшего гендира «голландским петухом» и «клоуном, грозящимся войнушкой».
Пользователи выразили надежду, что впредь в эфире не будет употребляться нецензурная лексика.
Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию уволили.
Должность вместе с правом собственности на СМИ перешла к бизнесмену Кибару Халваши.