Грузины высмеяли уволенного после обещания ссать в вино гендиректора «Рустави 2»

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Николоз Гварамия Николоз Гварамия
Николоз Гварамия
OSCE Parliamentary Assembly

Пользователи Сети высмеяли уволенного гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамию, сообщают СМИ.

Большинство подписчиков обрадовала новость об увольнении Гварамии.

Они назвали бывшего гендира «голландским петухом» и «клоуном, грозящимся войнушкой».

Пользователи выразили надежду, что впредь в эфире не будет употребляться нецензурная лексика.

Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию уволили.

Должность вместе с правом собственности на СМИ перешла к бизнесмену Кибару Халваши.