В Шереметьево произошло задымление в самолете, есть пострадавшие

В московском аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing 747 авиакомпании «Северный ветер» прервал вылет из-за задымления, сообщает РИА «Новости».

Сигнал о задымлении сработал в кабине пилотов.

Взлет был остановлен, пассажиров экстренно эвакуировали по трапам. В результате травмы получили три человека, речь идет о ссадинах и ушибах.

На борту находились 187 человек, самолет должен был лететь в Ереван.

При проверке возгорания обнаружено не было.