В Шереметьево произошло задымление в самолете, есть пострадавшие
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В московском аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing 747 авиакомпании «Северный ветер» прервал вылет из-за задымления, сообщает РИА «Новости».
Сигнал о задымлении сработал в кабине пилотов.
Взлет был остановлен, пассажиров экстренно эвакуировали по трапам. В результате травмы получили три человека, речь идет о ссадинах и ушибах.
На борту находились 187 человек, самолет должен был лететь в Ереван.
При проверке возгорания обнаружено не было.