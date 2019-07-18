Оскандалившегося гендиректора «Рустави 2» решили уволить

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Николоз Гварамия Николоз Гварамия
Николоз Гварамия
OSCE Parliamentary Assembly

Бизнесмен Кибар Халваш пообещал уволить гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Халваши, именно Гварамия посодействовал тому, что он лишился компании как гендиректор и журналист. Бизнесмен заверил, что руководство каналом возьмет на себя его адвокат Паата Салия. В первую очередь он оценит финансовое состояние телеканала.

«Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована», — заверил Халваши.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2». Решение о принадлежности «Рустави 2» Кибару Халваши было оставлено в силе.