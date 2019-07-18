Гендиректор «Рустави 2» счел невообразимым решение ЕСПЧ

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Николоз Гварамия Николоз Гварамия
Николоз Гварамия
OSCE Parliamentary Assembly

Гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу телеканала в адрес государства. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Гварамия назвал решение невообразимым. Он добавил, что полностью не согласен с решением о принадлежности «Рустави 2» Кибару Халваши.

Отмечается, что гендиректор «Рустави 2» также сказал, что не может сомневаться в компетентности ЕСПЧ. Он подчеркнул, что подобное решение можно объяснить «неправильной интерпретацией».

Гварамия рассказал о том, что суд оставил за телеканалом возможность обжалования только решения «о признании допущения судьи Уртмелидзе, Мзии Тодуа и судьи апелляционного суда». Он заявил, что руководство «Рустави 2» «обязательно это сделает».

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2».