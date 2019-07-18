ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании «Рустави 2» и ее владельцев против Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что речь шла в том числе о возвращении телекомпании бывшему владельцу Кибару Халваши. Он утверждал, что ему пришлось отказаться от акций телекомпании за бесценок под давлением властей во главе с Саакашвили. По словам грузинского министра юстиции Тея Цулукиани, ни один из исков телеканала и братьев Караманишвили, которые являются его владельцами и близкими друзьями экс-президента страны Михаила Саакашвили, не был удовлетворен.

Суд постановил, что решение о принадлежности «Рустави 2» Кибару Халваши было оставлено в силе.

Ранее сообщалось, что совладелец «Рустави 2» требует заведения уголовного дела против гендиректора телеканала.