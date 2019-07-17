Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА «Новости».

Всего в список вошли 328 городов.

Отмечается, что Нижний Новгород получил 72,97 балла по индексу безопасности. В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, он расположился на 133 месте, Москва на 143 месте, Екатеринбург на 198 и Новосибирск на 204.

Самыми безопасными признали Абу Даби, затем идут Доха и Квебек.

В десятку безопасных городов вошли Тайпей, Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и Эскишехир.

Самыми опасными городами стали Каракас, Питермарицбург, Порт Морсби, Сан-Педро-Сула, три южноафриканских города Претория, Дурбан и Йоханнесбург и три бразильских города Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.

Ранее были названы самые безопасные регионы России.