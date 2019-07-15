Муж Поклонской ответил на ее разрыв с сектой царебожников

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Муж депутата Госдумы России Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал о том, что его жена больше не является членом движения царебожников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Поклонская является неравнодушной к императору Николаю II, поэтому некоторое время состояла в движении, которое базируется в Екатеринбурге.

Движение почитателей последнего императора Российской Империи отцом Сергием из екатеринбургского Среднеуральского женского монастыря.

Муж депутата также рассказал, что Поклонская стала объектом «нечистоплотных особ», однако ловушка была раскрыта. Конфликт вызвал недовольство представителей движения царебожников.

Соловьев добавил, что его супруга не жалеет о совершенном разрыве.

Ранее сообщалось, что муж Поклонской ответил на призыв выдать супругу Киеву.