Свыше 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным на 23.21 мск, во Внуково задержано восемь рейсов и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано 16 рейсов и 11 отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 14 рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
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