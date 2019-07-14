Свыше 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 23.21 мск, во Внуково задержано восемь рейсов и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано 16 рейсов и 11 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 14 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее синоптики предупреждали, что Москву окутает ночной туман.