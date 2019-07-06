Подозреваемая в пытках 7-летней девочки тетя разрыдалась в суде

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Тетя покалеченной девочки из Ингушетии на суде не смогла объяснить, откуда на теле ребенка появились страшные раны, передает Life.

Она заявила, что наказывала девочку, но не била ее.

В то же время ее муж говорит, что неоднократно видел, как жена била девочку ремнем или частью газового шланга.

»...объяснить, откуда у нее укусы и ножевые раны, не могу, так как все ее раны были мною обработаны зеленкой», — сообщила женщина.

Женщина является подозреваемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» УК РФ.