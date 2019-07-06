Нашли родителей избитой тетей 7-летней девочки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, родители ребенка находятся в разводе. Отец не видел девочку долгое время, а ее мать вступила в новый брак.

«И год назад, по ее словам, она передала девочку тете, той женщине, которая сейчас задержана», — сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что по подозрению в избиении семилетней девочки в Ингушетии задержана ее родная тетя.