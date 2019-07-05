Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.

Он отметил, что борт с телами подводников прибыл.

Ранее сообщалось, что все 14 погибших подводников будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

СМИ сообщали, что похороны будут закрытыми, в них примут участие только родные, близкие и сослуживцы.