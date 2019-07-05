Тела погибших подводников доставили в Петербург
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Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Он отметил, что борт с телами подводников прибыл.
Ранее сообщалось, что все 14 погибших подводников будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
СМИ сообщали, что похороны будут закрытыми, в них примут участие только родные, близкие и сослуживцы.