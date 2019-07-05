Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Полиция задержала в Казани кассиршу, подозреваемую в хищении 23 млн рублей в банке в Салавате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, женщину задержали на съемной квартире.

Отмечается, что о местоположении денег пока неизвестно.

С подозреваемой проводят оперативно-следственные действия.

Правоохранительные органы ищут мужа кассирши и ее дочерей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России — присвоение или растрата.