Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
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Полиция задержала в Казани кассиршу, подозреваемую в хищении 23 млн рублей в банке в Салавате. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, женщину задержали на съемной квартире.
Отмечается, что о местоположении денег пока неизвестно.
С подозреваемой проводят оперативно-следственные действия.
Правоохранительные органы ищут мужа кассирши и ее дочерей.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России — присвоение или растрата.