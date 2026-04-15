Названа страна, которая может пострадать сильнее всех из-за кризиса вокруг Ирана

Sky TG24: Италия больше всех в Европе пострадает из-за кризиса вокруг Ирана
Италия больше всех в Европе пострадает после начала конфликта США и Ирана. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

Как утверждает телеканал, в Италии из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе цены дополнительно вырастут на 1,1%, что больше, чем во всей еврозоне (0,6%), и в Германии (0,5%), Великобритании (0,5%) и Франции (0,4%) в частности.

В Италии прогнозируются наименьшие темпы экономического роста в текущем году. Канал отмечает, что на газ приходится 35,1% от всей потребности страны в энергоносителях. Проблемы с поставками газа в страну возникли в том числе из-за ситуации с блокировкой Ормузского пролива.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил об «открытии» Ормузского пролива.

 
