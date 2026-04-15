Политолог рассказал, какое «зрелище» скоро ждет венгров

Политолог Хейдж: венгров ждет разоблачение окружения Орбана
В ближайшее время в Венгрии никто не ожидает масштабных тюремных посадок, и «настоящим зрелищем» для народа станет «разоблачение» богатств окружения проигравшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в статье для издания Wiadomości написал политолог Доминик Хейдж.

По словам политолога, победивший на парламентских выборах 12 апреля глава партии «Тиса» Петер Медьяр уже пообещал «безжалостное привлечение к ответственности» за коррупцию в стране. Так, уже создано управление для расследования коррупции и экономических злоупотреблений за последнее десятилетие, которое должно будет отследить и вернуть государственные активы. При этом автор подчеркнул, что «абсурдность ситуации» заключается в том, что Мадьяр будет расследовать патологии системы, «неотъемлемой частью» которой он был на протяжении многих лет, когда являлся союзником Орбана.

«Расплата в лагере «Фидес» станет зрелищем, за которым венгерское общество будет наблюдать с замиранием сердца. Как и в Древнем Риме, публика требует крови — хотя, конечно, не в буквальном смысле. Никто не ожидает массовых тюремных заключений, потому что настоящим зрелищем станет публичное разоблачение масштабов богатства, присвоенного окружением Виктора Орбана», — рассказал он.

По его словам, гражданам могут показать «конкретные суммы, изъятые из госказны», и «наглядно описать», на что их можно было потратить. И это станет для Петера Мадьяра «пиаром», а также «самым простым» способом продемонстрировать свою власть в первые месяцы пребывания на посту премьер-министра, считает Хейдж.

«Разработка новой конституции займет месяцы, а сложные налоговые и судебные реформы будут просто трудны для понимания среднестатистического избирателя. С другой стороны, идея возвращения активов удивительно проста: кто-то украл, и государство вернуло украденное», — пишет политолог.

Однако противники этих мер предупреждают, что отмена приватизации или произвольный захват активов олигархов нарушат конституционные гарантии защиты собственности, и это будет представлять собой «политическую конфискацию собственности, подрыв правовых основ государства и отпугивание инвесторов». Хуйдж подчеркнул, что также подобные меры не одобрит Конституционный суд Венгрии.

До этого Bloomberg писал, что Мадьяр готовится сформировать новый кабинет министров и «демонтировать» систему Виктора Орбана.

12 апреля Мадьяр заявил, что создаст специальное государственное ведомство по борьбе с коррупцией. Также он сообщил о намерении внести в конституцию страны поправки об ограничении власти премьера.

Ранее Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

 
